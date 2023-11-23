Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş

EVLİLİK BİLEREK DUYURULMADI

İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” dedi.