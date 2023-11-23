Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş

Bahar Candan ile birlikte tutuklanan Nihal Candan’ın eşi Mehmet Faruk Çiçek’in gözaltı için eve gelen polislere kapıyı açtığı ve ilk söylediği sözün ne olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 1
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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 2

Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) geçen hafta, yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 3

Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Nihal Candan’ın 5 ay kadar önce evlendiği eşi Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili ile ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 4

Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Soruşturulan konularla bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 5

Özdemir, “Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 6

EVLİLİK BİLEREK DUYURULMADI

İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” dedi.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 7

KAPIYI AÇINCA NE DEDİ

Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 8

‘HER AŞAMADA EŞİNİN YANINDAYDI’

Çiçek’in, Nihal Candan’ın emniyet ve adliye aşamasında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Av. Özdemir, “Bugün de tutuklu bulunduğu cezaevine giderek kendisini ziyaret etti” bilgisini verdi.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 9

NİHAL CANDAN'IN EŞİ KİM?

Tutuklu bulunan Nihal Candan’ın eşi Mehmet Faruk Çiçek’in, Seyid Lojistik Kargo ile nargile tütünü üreticisi Daim Tobacco’nun sahibi olduğu anlaşıldı. Anılan şirketlerin kurucusunun baba Hasan Çiçek olduğu anlaşıldı.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 10
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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş 11
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