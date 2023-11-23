Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş

Bahar Candan ile birlikte tutuklanan Nihal Candan’ın eşi Mehmet Faruk Çiçek’in gözaltı için eve gelen polislere kapıyı açtığı ve ilk söylediği sözün ne olduğu ortaya çıktı.
Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) geçen hafta, yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Nihal Candan’ın 5 ay kadar önce evlendiği eşi Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili ile ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Soruşturulan konularla bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Özdemir, “Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.
EVLİLİK BİLEREK DUYURULMADI
İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” dedi.
KAPIYI AÇINCA NE DEDİ
Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.
‘HER AŞAMADA EŞİNİN YANINDAYDI’
Çiçek’in, Nihal Candan’ın emniyet ve adliye aşamasında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Av. Özdemir, “Bugün de tutuklu bulunduğu cezaevine giderek kendisini ziyaret etti” bilgisini verdi.
NİHAL CANDAN'IN EŞİ KİM?
Tutuklu bulunan Nihal Candan’ın eşi Mehmet Faruk Çiçek’in, Seyid Lojistik Kargo ile nargile tütünü üreticisi Daim Tobacco’nun sahibi olduğu anlaşıldı. Anılan şirketlerin kurucusunun baba Hasan Çiçek olduğu anlaşıldı.