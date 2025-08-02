Nihal Candan'ın telefonundaki WhatsApp yazışmaları kan dondurdu! Yogini grubu iddiası ağızları açık bıraktı

Karataş, Nihal Candan’ın “Yogini” adlı bir WhatsApp grubunda manipüle edildiğini ve dini duygularının istismar edildiğini öne sürdü. Benzer mesajların, Candan’ın kardeşi Bahar Candan’a da gönderildiği iddia edildi.

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Nihal Candan, cezaevinde Anoreksiya Nervoza teşhisi almış ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Tahliye sonrası durumu daha da kötüleşen Candan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedaviyi bir süre reddettiği belirtilen fenomenin kilosu 23’e kadar düşmüştü. 21 Haziran 2025’te hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ölümü, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

“YEŞİL YEMEN LAZIM” MESAJLARIYLA MANİPÜLASYON İDDİASI

Tolgahan Karataş, Nihal Candan’ın telefonunda bulunan WhatsApp yazışmalarında, yemek yememesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ve dini duygularla manipüle edildiğini iddia etti.

Karataş, “Yogini grubu, WhatsApp resimleri de filli! Et yersen Allah’la bağlantın kopar, pirinç yemen lazım, onu yeme, onu yapma! Yeşil yemen lazım sadece. Ne kadar yemezsen kalp gözü açılıyormuş. Ben şok oldum” dedi.

Karataş, bu mesajların yalnızca Nihal’e değil, geniş bir gruba gönderildiğini düşündüğünü belirtti.

BAHAR CANDAN’A DA BENZER MESAJLAR

Karataş, Nihal’in telefonunun kardeşi Bahar Candan’da olduğunu ve Bahar’a da benzer manipülatif mesajlar gönderildiğini iddia etti. Karataş’a göre, Bahar’a “Dediklerimizi yaparsan ablanla aran düzelir, ablanı daha çok görürsün” şeklinde mesajlar yollandığı belirtildi.

TEHDİT İDDİASI

Tolgahan Karataş, mesajları kamuoyuyla paylaştıktan sonra tehdit edildiğini de sözlerine ekledi. Nihal Candan’ın ölümü ve ortaya çıkan mesajlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.