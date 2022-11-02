Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok 15 Temmuz hakkında ne dedi, neden gündem oldu?

Halk TV yayınına katılan Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olduğunu dile getirerek: "11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla darbe olacağı haberi gitmişti" açıklamalarında bulundu.

Nihal Olçok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Nihal Olçok, 1998 yılında Erol Olçok ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları olmuştur.

Nihal Olçok, 15 Temmuz yaşanan darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.

NİHAL OLÇOK: ‘’ERDOĞAN’A DARBE OLACAĞI HABERİ GİTMİŞTİ’’

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, "15 Temmuz bize Allah'ın ikramıydı" sözleri ortaya çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tepki gösterdi.

Halk TV yayınına katılan Olçok, Nebati'nin sözleri için "Neyin ikramı ya? 'Biz kendimizi gördük...' 251 kişinin ölümü mü senin çapını ve çapsızlığını gösterdi... Siz şaka mı yapıyorsunuz ya 12 yıllık hükümete kim darbe yapabilir? Sonuç olarak benim çocuklarım babasız kaldı. Benim evladım öldü. 15 Temmuz aydınlatılmadığı sürece bu ülkede hiçbir şey değişmez" dedi.

Erdoğan'ın 'darbe olacağından' 11 Haziran 2016'da haberinin olduğunu öne süren Olçok şunları söyledi: "Herkes 15 Temmuz’un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma. Ben çok istiyorum. 15 Temmuz kahramanı denilen insanlar karşıma geçsinler. Ne kaybettiler 15 Temmuz’da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz’u konuşabilir, çok istiyorum. Herkesle konuşuyorum, çevremdeki insanlar benden daha fazlasını bilmiyor. Benim daha fazla bilgiye ihtiyacım var.

11 Haziran 2016’da Tayyip Erdoğan’a Şirin Ünal vasıtasıyla darbe olacağı haberi gitti. Niye kulağınızı tıkadınız? 24 Haziran’da doğum günü olan bir çocuğun öleceği 11 Haziran’da söylenmiş. Neyin acziyeti bu veya neyin özgüveni? Neye güvendiniz?" şeklinde açıklamalarda bulundu.