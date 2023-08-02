Nihan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nihan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nihan ne demek? Nihan isminin anlamı nedir?
NİHAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nihan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gizli, saklı, gizlenmiş, saklanmış.
- Görünmeyen, göz önünde olmayan.
- Sır.
NİHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Nihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihan ismini koymak caizdir.