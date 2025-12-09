Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, ortaya çıkan kan donduran mesajların ardından gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilmişti.

‘BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT ETTİ’

Türkücü Nihat Doğan da katıldığı programda Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili şu iddialarda bulundu:

"Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar.

"Tuğyan 'Bize acımızı yaşatmadınız' diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı."