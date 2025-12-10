Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda 17 yaşındaki bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ

Güllü’nün kızının gözaltına alınmasıyla soruşturma cinayet soruşturmasına döndü. Geçtiğimiz gün şarkıcı Nihat Doğan, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Doğan kendini tutamayıp sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınladı.

Doğan; ''Tuğyan hanım ne oldu? Sana demedim mi ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri'ye yollatacağım. Sevgili arkadaşlar herkesin gözü aydın Güllü'nün kızı Tuğyan ve Sultan yurt dışına kaçmak üzereyken Büyükçekmece'de gözaltına alındılar. Başta Ferdi Aydın olmak üzere herkese en içten sevgilerimle selamlıyorum. Ve başardık.

Bunların içinde en ahmağı Sultan çıktı. Gel itirafçı ol demedim mi? Silivri yolcusu kalmasın'' dedi.