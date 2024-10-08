Dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlanmıştı! Nihat Hoca’dan Bülent Ersoy’a tam destek

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlanmıştı! Nihat Hoca’dan Bülent Ersoy’a tam destek

Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesine ünlü isimlerden katılım az olunca Bülent Ersoy, ‘Cenazeme kimse gelmesin, ben tek başıma giderim’ demişti. Ersoy’un bu sözleri dine ve cenazeye saygısızlık olarak algılanmıştı. Prof. Nihat Hatipoğlu ise Atv'de yayınlanan Kur'an ve Sünnet programında Ersoy'un bu sözlerine ve tavrına tam destek verdi.

Bülent Ersoy'un "Cenazeme kimse gelmesin, ben tek başıma giderim" sözü çok tartışıldı. Bazıları Ersoy'u dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçladı.

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Prof. Nihat Hatipoğlu ise Ersoy'a şu sözlerle tam destek verdi;

"Bülent Ersoy bunu durup dururken söylemedi. Ben Bülent Ersoy'u biliyorum. Tanışmışlığımız, selamlaştığımız da oldu. Kendisi dinine saygılı bir kişidir. İnkar niyetiyle de bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz.

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Bir de son dönemde cenazelerde yaşananlara dikkat çekmek için bunu söylemiş olabilir. Son dönemde ünlülerin cenazelerine sırf selfie çekmek için gelenler var. Adamın zaten acısı var, sen niye selfie çekiyorsun yahu? Tabuttaki adamın selfie'ye ihtiyacı yok, merhamete, duaya ihtiyacı var. 'Haydi çekil şuradan' da diyemiyor. Dilini temiz tutmaya çalışıyor. Saygı gerekir, edep ve adap gerekir. Cenazeye gelip gülüyorlar, konuşuyorlar. Cenazenin bir adabı, ölçüsü vardır. Bülent Ersoy da bunlara tepki gösterdi. Ben onu anlayabiliyorum. Hani Necip Fazıl diyor ya, 'Dört inanmış adam beni çeksin götürsün' diye. O nedenle bu tür tepkileri doğru anlamak lazım. Cenazeyi şova çevirmeyelim."

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