Nihat Kahveci bağıra çağıra isyan etti: Takımdaki gerçek sorunu açıkladı

A Milli Takım’ın Karadağ’a karşı aldığı 3-1’lik yenilgi sonrası Teknik Direktör Montella’ya sert tepkiler geldi. Gelen tepkilerin büyük bir çoğunluğu ise İtalyan teknik adamın santraforsuz oyunu ve oyuncu değişikliklerindeki hatalar üstünden oldu.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Karadağ hezimeti sonrası yaptığı açıklamada Montella’ya sert ifadelerle yüklendi. Takımdaki gerçek sorunu açıklayan Kahveci, Semih Kılıçsoy’un oyuna girdiği zamana dikkat çekti.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci şunları söyledi:

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

“BEN YEMEM”

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem."

"Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım."