Nihat Kahveci Beşiktaş için ağzına geleni söyledi! Öfkeden deliye döndü

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Nihat Kahveci Beşiktaş için ağzına geleni söyledi! Öfkeden deliye döndü

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın başında bulundu Shakhtar Donetsk'e mağlup oldu ve turnuvaya gruplara kalamadan veda etti. Bu mücadelenin ardından siyah-beyazlıların efsane futbolcusu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turun rövanşında Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı.İlk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, rövanşta da Shakhtar'a 2-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Bu maçı Kontraspor YouTube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci adeta öfke patlaması yaşadı.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"TOP İSYAN ETTİ"

"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti."

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"BUNLAR FUTBOLU UNUTMA DERSLER ALMIŞ"

"Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna."

"BEŞİKTAŞ ÇÖKÜYOR"

"Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor."

"POZİSYONA GİREMEDİ"

"Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi."

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"SERGEN YALÇIN BU KADROYU GÖRÜP GELMEDİ"

"Ole'nin neyine kızarım biliyor musun? Sen İngiltere görmüş, yanında canavarlarla oynamış bir eski futbolcusun ya. Isıran bir takımda Ferguson gibi bir hocayla o kadar fizik çalışmışsın ama bu takımda o da yok! Bir teknik direktör takımına dokunuşunu yansıtıyor mu ben ona bakarım. Bu sene hiç yok. Şimdi katkı yokken proje diye ısrar etmek ne kadar doğru. Sergen Yalçın bu kadroyu görüp gelmedi. Bu kadroyu gördükten sonra şimdi mi gelecek?"

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