Nihat Kahveci Beşiktaş’a övgü yağdırdı: En büyük değişimi anlattı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılıp ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirirken üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Rafa Silva, son iki golde asisti yapan isim oldu.

Mücadelenin ardından Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın performansını ve 90 dakikayı Kontraspor'da yorumladı.

Beşiktaş'a ilişkin Nihat Kahveci, "Bir istikrar sağlansa varya... Bu kadro çok kötü bir kadro değil, hep söylüyorum. Buradan şunu çıkarıyoruz, bu oyuncuları konsantre edeceksin, maç seçtirmeyeceksin. Bu oyuncular al-veri biliyor. Ole hoca da bunu vermiş, başkan da sahanın dışını düzeltmiş. O kaos yok. Beşiktaş'ta şu anda yönetimsel bir kaostan bahsetmiyoruz." dedi.

Nihat Kahveci ayrıca, "Beşiktaş'ın gol yedikten sonra çok fazla geri dönüş maçları yoktu, dağılıyordu. Demoralize oluyordu sahanın içinde. Reaksiyon veremiyordu. 39. saniyede Tayfur Bingöl'ün golü ama ona rağmen ne oynadığını bilen, gol yememiş gibi davranan bir Beşiktaş izledik. 1-0 olduğunda 'Maç gitti' dedim. Deplasman performansı ortada. Ama helal olsun. İyi oynadı mı, iyi oynadı. Süper oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.