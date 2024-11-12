Nihat Kahveci Beşiktaş’ın kader maçını açıkladı: Kaybederse sezona havlu atar

Beşiktaş son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayarak lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kaldı. Son olarak Başakşehir ile golsüz berabere kalan siyah beyazlılar için lig yarışından düşmemek için her maç kritik önem taşıyor.

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, siyah beyazlıların kader maçını açıkladı. Kahveci, Beşiktaş’ın kader maçını kaybetmesi durumunda lig yarışında havlu atacağının altını çizdi.

Haber Global’de konuşan Nihat Kahveci konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fikstür zorlu. Fenerbahçe derbisi var... Olay sadece Galatasaray'la olan 10 puan fark da değil. Fenerbahçe ile de 5 puan fark var.

Topladın mı 15. Fenerbahçe 2 maç kaybedecek, sen kazanacaksın. Galatasaray 4 maç kaybedecek, onun önüne geçeceksin.

Bu böyle bir dönemde kolay bir şey değil. 'Beşiktaş muhteşem oynuyor, kaybediyor. Bu oyun gücüyle toparlayabilir' derim, öyle de bir durum yok. İmkansız gözüküyor.

Fenerbahçe derbisi Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırsa havlu, bornoz, terlik, tesbihin varsa tesbih. Ne varsa attığın gün olur, lig biter.

Devre arası hiçbir transfere de girme, yeni sezona hazırlan derim. Bakalım ne olacak?"