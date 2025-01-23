Nihat Kahveci Beşiktaşlı oyunculara sitem etti: Kasımda neden ligden çekildiniz?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde oldukça ses getiren bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Solskjaer ile çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın harika bir oyunla galip geldiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekerek oyunculara sitem etti. Kahveci, “Oyuncular siz böyle oynuyordunuz, kasımda niye ligden çekildiniz?” dedi.

Ünlü yorumcu Kahveci’nin Kontraspor’da maça ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Bir teknik direktörün gelmesiyle bir takım ancak bu kadar değişir, Ole'yi tebrik ediyorum. Sihirli değneği yoktu, ne oldu bize anlatsınlar.

Oyuncular siz böyle oynuyordunuz, kasımda niye ligden çekildiniz? Yine geride kaldınız.

Şimdi bu futbolu oynuyorsun. Muçi'nin dribblingleri ne? Rashica'nın bitiriciliği ne? Silva neden Rafa Silva olduğunu gösterircesine o oyun ne? Immobile yokken sahada bunlar oldu. Helal olsun!

'Beşiktaş şampi..." dersin oyunu izlesen, bu nasıl oyun dersin. Rakip ürkütür.

Hiç abartısız, futbol ofansta ve defansta ancak bu kadar güzel oynanır."