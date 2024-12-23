Nihat Kahveci büyük transfer sürprizini açıkladı: Fenerbahçe alırsa şaşırmam

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Nihat Kahveci büyük transfer sürprizini açıkladı: Fenerbahçe alırsa şaşırmam

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci ara transferde yaşanmasını beklediği sürprizi açıkladı. Kahveci, Galatasaray’ın görüştüğü Dybala için “Fenerbahçe alırsa şaşırmam” dedi.

Ünü yorumcu Nihat Kahveci’den transfer sürprizi açıklaması geldi. Kontraspor'da açıklamalar yapan Kahveci, Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala'ya dair flaş sözler sarf etti.

Fenerbahçe'nin Dybala'yı kadrosuna katabileceğini söyleyen Kahveci, "Dybala sürprizini Fenerbahçe yaparsa da şaşırmam. Mourinho - Dybala ilişkisini düşünüyorum. Haberler çıktı biliyorsun. Sahanın dışında da transfer rekabeti var" şeklinde konuştu.

Ünlü yorumcu, "Dybala da Fenerbahçe'ye gelebilir çünkü Talisca çok kabul edilmedi gibi Fenerbahçe camiasında" ifadelerini kullandı.

Dybala'nın Mertens'e göre daha golcü olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Galatasaray'da Mertens çok iyi oynuyor, işin defansına da koşuyor. Dybala o değil. Dybala golcü. 10 numara, kenara da atabilirsin, asist yapar, gol atar, penaltı atıyor, duran top kullanır, kaliteli oyuncu ama Mertens hareketliliği bekleme" diyerek sözlerini noktaladı.

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