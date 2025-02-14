Nihat Kahveci çılgına öndü: Böylesini görmedim

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı ağır mağlubiyetle üst tura çıkma şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray’ın mağlup olduğu maçı değerlendiren Nihat Kahveci maçta gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci “Böylesini görmedim” dedi.

Nihat Kahveci’nin yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray'da bir kaleci performansı izledim inanılmaz. Gecenin kalecisi Abdülkerim, müdahale etmese 7 yazıyordu tabelada. Maç öncesi UEFA'ya kızıyoruz, karman çorman bir sistem. Maç bir başladı 11 tane kadro değişti. Benim kafam dağıldı.

Sara yanına bir bakıyor, Kerem Demirbay. Bir bakıyor Kaan. Bir bakıyor Mertens, Berkan. Bu kadar karışıklık hayatımda görmedim. Resmen aşure yaptı bugün Okan Hoca. Benim kafam karıştı, oyuncu ne yapsın. Morata'yı kaleye, Muslera'yı forvete koymadın. Bugün bir bu eksikti Okan Hocam, bunu da beklerdim.

Bana UEFA Kupası final hedefini siz koydunuz. Dönüm noktası Dinamo Kiev maçı 3-1. Bitirecektin o maçı. Ne oldu maç 3-3. Bugün ne oldu? 4 tane yedin! Kiev'i yenip ilk 8'e girecekken nereye geldi? 3 atarsın da, nasıl yemeyeceksin onu bilmiyorum.

Bu maç 10 kişi kaldı olayı değil. Zaten 11'e 11 iken de 2 gol yedi. Kaan da bu tecrübesizliği yapmamalı. Eleniyorsun. Yüzde 90 elendin. Bunu bana ne dedirtiyor biliyor musun? Yediği goller dedirtiyor. Olmaz. Avrupa'da bu kadar gol yiyerek belli bir noktaya belki gelirsin ama sonrası yok.