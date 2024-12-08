Nihat Kahveci derbinin faturasını kimlere kesti? “En kaotik Beşiktaş’ı buluyorsun…”

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Kontraspor'da yorumladı. Nihat Kahveci, Mourinho ve Fenerbahçeli futbolcular için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Derbi başlayana kadar Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve maçta pozisyonlara da girdiğini aktaran Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular, teknik direktörüyle beraber maça iyi hazırlanmış. Böyle bir kaos ortamında iyi bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

Serdar Topraktepe'nin bugün taraftarın gönlünü fethettiğini bildiren Nihat Kahveci, "Serdar hoca zaten Türkiye Kupası döneminde takıma dokunuşlarıyla bir şeyler sunmuştu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin derbide konsantre olmadığını söyleyen Nihat Kahveci, faturayı Jose Mourinho ve futbolculara kesti.

Ünlü yorumcu, "Tarihinde bulabileceğin en karışık ve en kaotik bir Beşiktaş’ı buluyorsun. Derbilerde girdiğin pozisyonları değerlendireceksin" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho'nun derbi performansını eleştiren Nihat Kahveci, "İç sahada Galatasaray derbisini kaybettin. Dış sahada formsuz Beşiktaş'a derbi kaybettin. Mourinho'lu Fenerbahçe şu an İstanbul sınırları içinde derbi kazanamadı. Bu maçları farklı yaşayan Mourinho, iki maçta da formsuzdu" dedi.

Fenerbahçe'nin derbide rehavete kapıldığını aktaran Kahveci, "Bu seviyeler, bu maçlar, özellikle de bugünkü statta, bu atmosferde 'Nasıl olsa atarım' rehavetiyle olmaz. Biraz daha ciddiyet lazımdı Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı.