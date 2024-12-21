Nihat Kahveci Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gördüklerine inanamadı

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Nihat Kahveci Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gördüklerine inanamadı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Eyüpspor ile Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı maç sonrası flaş ifadeler kullandı. Maçta gördüklerine inanamadığını belirten Kahveci, Fenerbahçe’nin hiç iyi oynamadığının altını çizdi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Nihat Kahveci, Fenerbahçe'den 6 futbolcu saydı ve flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergileyemediğini belirten Nihat Kahveci, "En-Nesyri çok klas bir gol attı ama o dakikaya kadar sahada değildi" ifadesini kullandı.

Szymanski'nin performansındaki düşüşe vurgu yapan Kahveci, "Szymanski'ye maç sonu sorsunlar. Geçen sene gol atıyordu, asist yapıyordu. Senin yeteneklerine ne oldu? Şırıngayla aldılar mı? Tadic'in direkten dönen topunda direkt Berke'nin kucağına nişanladı şutu" şeklinde konuştu.

Fred, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci gibi isimleri de eleştiren Nihat Kahveci, Kontraspor yayıınında şu ifadeleri kullandı:

"Fred’e ne oldu? Osayi Samuel’i bağlasan durmaz. İlk yarı dikine gidemedi. Fenerbahçe bu kadar bireysel kaliteli oyuncularla nasıl bu kadar kötü oynuyor anlayamıyorum.

Çağlar, Thiam’ın pozisyonunda ofsaytı bozması dışında iyi oynadı. Samuel atak yapamıyor. İrfan Can Kahveci topa dokunmuyor. Fred, Szymanski sahada yok. En-Nesyri’nin gol hariç katkısı yok. Fenerbahçe daha iyi oynamalı."

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