Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini Kontraspor YouTube kanalında yorumladı. Kahveci, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi eleştirirken, takımda kalite eksikliği gördüğünü dile getirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

'NORMAL DEĞİL'

"Hemen Galatasaray derbisi öncesine dönelim. Fenerbahçe'nin yükselen ivmesi... Bu arada yenilgisiz devam ediyor ama 'Ligde 15 hafta geçmiş, x bir takım yenilgisiz yoluna devam ediyor, ligde kaçıncı sıradadır?' diye sorsam yüzde kişinin 97'si 'Lider' der. Fenerbahçe bugün 3 puan geride. Son iki maçta Galatasaray ve Başakşehir'e 4 puan bıraktı. Normal değil, bu beklenilmeyen bir durum."

'2'Yİ BULMAZSA BERABERE BİTER DEDİM'

"Fenerbahçe'nin en kaliteli oyuncusu! Ayağı tertemiz! topu sürdüğünde heyecanlandıran En Nesyri çaprazdan karşı karşıya kaldı, Fred arkada boştu, görmedi! Hadi iyi vur golü at, 2-0... Fenerbahçeli taraftarların 'Maçı kazandık' diyebileceği pozisyon, dakika 77... Bak bu kadar üretmemesine, net pozisyon bulmamasına rağmen duran toplar çok önemlidir. Asensio kesti, Skriniar ile golü buldu. Dedim ki 2'yi bulmazsa berabere biter."

'KALİTE EKSİKLİĞİ GÖRÜYORUM'

"Ey Fenerbahçeliler; sizde bazı oyuncular var, gol atmadıkları sürece çekilmiyorlar. Gerçekten Allah size sabır versin. Talisca ve En-Nesyri... İkisi net. Gol atmadığı sürece çekilmiyorlar. Buna Nene'yi de katarım. Nene mücadele ediyor, koşuyor, kolay top kaptırmıyor ama ön taraf oynayan oyuncudan ben daha çok risk almasını, dripling yapmasını beklerim. Bu kadar olmaz. Fenerbahçe'de kalite eksikliği görüyorum."