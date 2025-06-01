Nihat Kahveci: Galatasaray drone uçurdu, Fenerbahçe tencere tabak

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Nihat Kahveci: Galatasaray drone uçurdu, Fenerbahçe tencere tabak

Fenerbahçe'nin Dzeko ve Tadic'e vedasını Galatasaray'ın Mertens ve Muslera'ya yaptığı veda ile kıyaslayan Nihat Kahveci, sarı lacivertli kulübün yöneticilerine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin ligin son maçında Konyaspor'u evinde 2-1 yendiği karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Dzeko ve Tadic'e yapılan vedayı sert sözlerle eleştirdi.

"Mourinho iki aydır 'Beni kovun' diyor. Açıklamaların başka kabul edilebilir bir tarafı yok" diyen Nihat Kahveci, sarı lacivertli kulüpteki kongre tartışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Koskoca Fenerbahçe'de 27 yılda 2 kişi konuşulmaz. 4 yıl şampiyon olamadı diye Ali Koç istendi, şimdi de 7 senedir şampiyonluk gelmiyor diye Aziz Yıldırım isteniyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. İki kişiye çok bağımlı kaldı. Fenerbahçe'nin artık bundan kurtulması lazım."

'DAHA DÜZGÜN ORTAM OLABİLİRDİ'

Eski futbolcu, Dzeko ve Tadic'e tesis yemekhanesinde plaket verilmesiyle ilgili ise, "Bu oyuncular böyle dediyse de daha düzgün bir ortamda olabilirdi, bu fon olmamış. Adam drone uçurdu, yüz yaptı. Sen burada, tencere tabak" ifadelerini kullandı.

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