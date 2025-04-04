Nihat Kahveci Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki farkı açıkladı

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Nihat Kahveci Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki farkı açıkladı

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci derbi maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yorumcu Nihat Kahveci Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkı Emre Kılıç ve Mert Hakan transferi üzerinden gösterdi.

"EMRE GİTTİ MERT HAKAN KALDI"

Nihat Kahveci "Galatasaray bu durumda şampiyon olmasın başkanı ve hocası gider. Galatasaray böyle bir camia. Başarıdaki en büyük sırrı bu zaten. Emre Kılınç ile Mert Hakan aynı dönemde transfer oldu. Emre şu an nerelerde, Mert Hakan hiçbir katkısı olmadan şu an nerelerde. İki camia arasında ufak bir fark ama bize done veriyor. " ifadelerini kullandı.

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