Nihat Kahveci Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi

Yorumcu Nihat Kahveci Galatasaray camiasının şampiyonluklara rağmen Avrupa'da başarı gelmeyince istifa istediği Fenerbahçe camiasının ise 7 yıllık şampiyonluk hasretine rağmen değişiklik yapmadığı dile getirdi.

"BEN GİTMİYORUM DİYEN ALİ KOÇ"

Kahveci "Mayıs sonunda belki iki kupa kaldıracak Dursun Özbek ve Okan Buruk. Acaba gidebilirler mi ihtimalinin konuşulduğu bir ortam var. Bir yanda 7 yıl şampiyonluk yok. Ben gitmiyorum diyen bir Ali Koç, Bir yanda Avrupa'da başarılı olacak bir teknik direktör gelmeli deniyor.

"OKAN HOCA GİTSİN DENİLİYOR"

Bana göre aşırı. Başarı varken bu kadar Okan Hoca gitsin denilmesi bana tuhaf geliyor. Divanda çıkıp birileri şampiyon oldunuz ama Cuesta'yı Frankowski'yi getirdiniz ne oldu diyecekler. Sahanın içinde alınan skorlar önemli. İyi bir bütünlük sağlıyor Galatasaray camiası." ifadelerini kullandı.