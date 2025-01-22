Nihat Kahveci Galatasaray’ın acilen yapması gerekeni açıkladı: Yönetime flaş çağrı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde büyük fırsat kaçırdı. Sarı kırmızılılar kendi sahasında 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, aldığı beraberlikle üst tura ilk 8’de çıkma şansını zora soktu.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın aldığı beraberliği değerlendirirken yönetime flaş çağrı yaptı. Sarı kırmızılıların mutlaka yapması gerekeni açıklayan Kahveci şunları söyledi:

"Okan Buruk'a da yazar bu maç. Kulübe bu hale nasıl geldi diye yönetime de yazar. Şu anda Galatasaray'ın konusu bence Okan Buruk'un da direkt gündemi acil, çok acil net transferler.

Bu maçtan sonra özellikle böyle, Hatayspor maçından sonra zaten belli oldu.

Net olmayan şeyler, rahatsız eder insanları. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca, seni ıslıklarlar."