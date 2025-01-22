Nihat Kahveci Galatasaray’ın acilen yapması gerekeni açıkladı: Yönetime flaş çağrı

Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci Galatasaray’ın acilen yapması gerekeni açıkladı: Yönetime flaş çağrı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Dinamo Kiev ile berabere kaldığı maçı değerlendirirken sarı kırmızılıların mutlaka yapması gerekeni açıkladı. Yönetime çağrıda bulunan Kahveci, Muslera’nın durumuna da dikkat çekti.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde büyük fırsat kaçırdı. Sarı kırmızılılar kendi sahasında 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, aldığı beraberlikle üst tura ilk 8’de çıkma şansını zora soktu.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın aldığı beraberliği değerlendirirken yönetime flaş çağrı yaptı. Sarı kırmızılıların mutlaka yapması gerekeni açıklayan Kahveci şunları söyledi:

"Okan Buruk'a da yazar bu maç. Kulübe bu hale nasıl geldi diye yönetime de yazar. Şu anda Galatasaray'ın konusu bence Okan Buruk'un da direkt gündemi acil, çok acil net transferler.

Bu maçtan sonra özellikle böyle, Hatayspor maçından sonra zaten belli oldu.

Net olmayan şeyler, rahatsız eder insanları. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca, seni ıslıklarlar."

Son Haberler
Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)
Asya borsalarında karışık seyir
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı