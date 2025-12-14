Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı. Cimbom'a galibiyet getiren golleriLeroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 39'a yükseltip haftayı kayıpsız tamamladı.

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, mücadeleyi 2 asistle noktaladı. 25 yaşındaki oyuncu, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in gollerinde asisti yapan isim oldu.

Nihat Kahveci Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi! - Resim : 2

5 gollü 90 dakikanın ardından Galatasaray'ın performansını ve mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız oyuncuya methiyeler düzdü.

İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri:

"Sane, İlkay, Osimhen, Icardi... Bunlar süperstar. Galatasaray'da olmadığında aranılan, olduğunda da fark yaratan bir süperstar var, ona da gereken değeri verelim: Yunus Akgün."

