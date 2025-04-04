Nihat Kahveci Göztepe’nin yıldızına dikkat çekti: Barcelona kesin alır

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Nihat Kahveci Göztepe’nin yıldızına dikkat çekti: Barcelona kesin alır

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci Göztepe’nin golcüsü Romulo’ya övgüler yağdırdı. Kahveci, “Barcelona kesin alır” dedi.

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci yorumladı. Kahveci, Göztepe'de 3 gol atarak yıldızlaşan Romulo için övgü dolu ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Frikikten attı, penaltıdan attı, akan oyundan attı. Romulo hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Barcelona, Real, City, Bayern... Lewandowski de yaşlandı, Barcelona kesin alır.

Oralara gidersin. Toplam 23 maç oynamış, 15 gol-8 asist, 23 gol katkısı Romulo'nun. Her maçta 1 gol ya da asisti var. Bu istatistikler Messi ve Ronaldo istatistikleri yıllardır.

Helal olsun. Göztepe, özellikle Beşiktaş 10 kişi golü yedikten sonra oyunun her yerinde vardı."

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