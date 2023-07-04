Nihat Kahveci İspanyollara Arda Güler'i anlattı

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, telefon görüşmesi yaparak İspanyollara Arda Güler'den bahsetti.

Nihat Kahveci İspanyollara Arda Güler'i anlattı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği belli olmazken, eski milli futbolcu
Nihat Kahveci, İspanyol basınına Arda Güler'i anlattı.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde;

''HİÇBİR ŞEYE İHTİYACI YOK''
"Arda Güler çok iyi bir insan ve ayakları yere basıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus onu oynatıyordu ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğini söylüyordu. Benim için daha fazla gelişmesine gerek yoktu. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İster 18 yaşında olsun ister 36. Arda Güler çok fazla oynamak ve gol atmak için gerekli özelliklere sahip."

''ARDA İYİ VE SAHADA SAKİN BİR ADAM''
"Arda Güler çok yetenekli ve çok sorumluluk sahibi bir oyuncu. Bunun en iyi kanıtı da milli takımda sol ayağıyla attığı harika gol. Tüm Avrupa onun hakkında konuşuyor, bu onun üzerinde büyük bir baskı yaratıyor ama bana göre Arda, bunu kaldırmaya hazır. Arda iyi ve sahada sakin bir adam. Kendinden ne beklendiğini biliyor."

''ARDA GÜLER BAMBAŞKA BİR ŞEY''
"Arda Güler'in olgun bir oyuncu olduğunu söylemek için 25 yaşında olmasına gerek yok, bana göre zaten olgun bir oyuncu çünkü bunu sahada gördüm. Kaptanlık pazubandını takmasa da bir kaptan gibi davranıyor, takımına bir kaptan gibi liderlik ediyor. Takım arkadaşlarıyla ne yapmaları gerektiği, ne yapabilecekleri ve maçı nasıl kazanabilecekleri ile ilgili konuşuyor. Çok fazla sorumluluk alıyor. Bunu seviyorum. Ben bir yorumcuyum ve Arda'yı gördüğümde... Top taşıyan bir oyuncu gördüğünüzde bu iyi dersiniz. Ama Arda Güler. Bambaşka bir şey. Kişisel olarak karakterinden dolayı onu seviyorum ve teknik olarak da çok iyi."

''BARCELONA VEYA REAL MADRID'E GİTMESİNİ ÇOK İSTERİM''
"Bence Türkiye dışında, Avrupa'da oynayacak. Barcelona'ya mı, Real Madrid'e mi gider bilmiyorum. İki takımı da severim ve biliyorsunuz dünyanın en iyi takımları. Ben Türk'üm ve ikisinden birine gitmesini çok isterim. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama ona bir şans verirlerse orada oynayabileceğinden ve istediklerini vereceğinden eminim."

''FENERBAHÇE'DE 1 YIL DAHA OYNAYABİLİR''
"Arda Güler, Fenerbahçe'de sağ kanatta oynadı; ikinci forvet olarak oynadı. Santrfor arkasında ve her iki kanat arkasında da oynayabildiğini söyleyebilirim. Arda Güler, yedek takımda oynayacak bir oyuncu değil. Aslında bunu kabul edeceğini de sanmıyorum. Bence Arda Güler, Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynayabilir."

''SOL AYAĞI GUTI'YE BENZİYOR''
"Arda Güler'in sol ayağı Guti'ye benziyor ama Guti 8-9 gibi oynamak yerine 6 numara gibi oynardı. Guti hiçbir zaman hızlı değildi ama çok iyiydi. Arda Güler de çok iyi, büyük bir takımda çok başarılı olabilecek bir oyuncu."

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