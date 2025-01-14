Nihat Kahveci isyan etti: 25 sene daha şampiyon olamazlar

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Teknik Direktör Mourinho’ya tepkiler yükseldi. Yapılan yorumlarda Portekizli teknik adamın takımı savunmaya fazla çekmesi tepkiyle karşılandı.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı yorumda Mourinho’nun oyununun eleştirenler arasında yer aldı. Kahveci, maçın son 20 dakikasında Fenerbahçe’nin oynadığı oyuna dikkat çekerek, “İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten” dedi.

Nihat Kahveci’nin maçla ilgili yorumları şöyle:

“Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!

Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.

Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık.

Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.”