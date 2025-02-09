Nihat Kahveci isyan etti: Anlayan varsa bana yazsın

Beşiktaş’ın Sivasspor’u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci çarpıcı ayrıntılara dikkat çekti. Ünlü yorumcu siyah beyazlıların istikrarsız oyununa isyan ederek “Anlayan varsa bana yazsın” dedi.

Nihat Kahveci’nin maç sonrası Kontraspor YouTube kanalında yaptığı değerlendirme şöyle:

"Gerçekten analiz edilmesi lazım. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yeniyor. Lyon'u deplasmanda yeniyor. İçeride Bilbao'yu Avrupa Ligi'nin favori takımlarından birini yenmiyor, döverek yeniyorsun. Perişan ediyorsun. Sonra bir Antalya deplasmanına gidiyorsun yoksun. Bir Twente'ye gidiyorsun yoksun. Bugün yine bir başka tarafını gösteriyorsun. Şurayı bir anlatın ya!

Bu oyuncular bir maçtan diğer maça ne yaşıyorlar, ne ediyorlar? Suyu mu değişiyor? Eti mi değişiyor? Yediği pilav, tavuk mu değişiyor? Buraları bir anlatın ya! Bu kadar istikrarsız olmayı, istikrarsız oynamayı nasıl başarıyorlar benim aklım almıyor.

Çözen varsa; bana mail atsın, WhatsApp'tan yazsın, sosyal medyada ne platform varsa yazsın. Benim aklım almıyor.”

'GÜNÜN EN KÖTÜSÜYDÜ'

Ciro Immobile'nin performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Bugün Rashica veya Chamberlain yerine oynasam, devre arasında Immobile'ye 'Biz siyah-beyazlı formayız. Bizden oyna!" derdim. Bugünkü performansını ancak gol atması kurtarırdı. Gol atmayınca performansı çekilmiyor. Her şeyi unutmuş bir Immobile var. Günün en kötüsüydü. Topu alıp karakola götürse yeridir. Bugünkü Immobile'yi diğer maçlarda oynatmam. Yazın iki tane de forvet alırım" dedi.