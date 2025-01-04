Nihat Kahveci isyan etti: Mert hariç hepsini gönderin

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Mert Günok dışında tüm futbolcuları eleştiren Nihat Kahveci "Beşiktaşlı taraftarlar 2024 yılında 10 yıl yaşlandı. Yazık, tek kelimeyle yazık! Mert'i kenara koyuyorum. Bana göre geçen sene yılın kalecisiydi" dedi.

Serdal Adalı'ya seslenen Kahveci, "Ben hayatımda böyle bir futbol görmedim. Buradan Serdal Adalı'ya sesleniyorum; U19'u ara maçtan sonra. Topla onları onlar oynasın, kalede de Mert olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en kötü 6 ve 8 numarasının Beşiktaş'ta olduğunu aktaran Nihat Kahveci, "Silva ne oldu? Bu arada yeteneklerini mi unuttun? Muçi bir şut attı yok. Türkiye'nin en kötü 6 numarası, Türkiye'nin en kötü 8 numarası Beşiktaş'ta. Bugünkü Beşiktaş'ta Mert hariç herkesi yollasan yeridir" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlıları eleştirisini sürdüren ünlü yorumcu, "Beşiktaş'ın bugün oynadığı futbolu Süper Lig'de hiçbir takım bu kadar kötü oynamamıştır. Bir gram abartmıyorum. Bir takım üç pas yapamaz mı ya!" sözlerini sarf etti.

Serdar Topraktepe'ye de seslenen Kahveci, "Musrati hiç ön vitesin yok mu? Salih Uçan bir kere ileri oyna! Immobile bağırıyor devre arası "beni al" diye. Serdar hocam nasıl değiştirmezsin! Siz arada ne yaptınız, nasıl çalıştınız?" dedi.

“MERT GÜNOK OLMASAYDI…”

Mert Günok olmasa maçın 6-1 biteceğini öne süren Nihat Kahveci, "O Mert'in gidin elini öpün. O pazubenti de alıp öpün, İstanbul'a kadar sırtınızda taşıyın. 6-1 biterdi maç" ifadelerini kullandı.

Musrati ve Salih Uçan eleştirisini sürdüren ünlü yorumcu, "Kaplumbağa bile sahilde Musrati'den daha çabuktur. Tamam Musrati hep kötü. E Salih konuşuyordun 'anlatacak çok şeyim var' diye. Sahanın içinde konuş biraz. Ne oynadın Salih, ne oynadın koçum? Sana ne oldu?" şeklinde konuştu.

Serdar Topraktepe'nin oyuna müdahalede geç kaldığını savunan Kahveci, "Silva sana ne oldu? Sezon başında ligin en iyi transferisin bugün sahada yoksun. Immobile kaç kez gol kralı oldu. Bugün izlet 'bu mu oldu' derler. Tamam sakatlıktan geldi, çıkar hocam. Serdar hocam çıkar. Belki son maçın birinci adam olarak. Gereğini yap. Neden çekiniyorsun? Musrati bugün nasıl 95 dakika sahada kalır ya!" sözlerini sarf etti.

Semih Kılıçsoy'u eleştiren ünlü yorumcu "Semih sen nasıl oynayamazsın bu takımda ya! Ne yaptın koçum, neden oynayamıyorsun ya! En son bir fotoğrafını koydular 2 oda bir salon. Belki çok kas yaptı diye ama o da iyi değil, ağırlaşırsın" dedi.