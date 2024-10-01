Nihat Kahveci isyan etti: Yağlı güreşte 2 puan veririm

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar Immobile’nin yıldızlaştığı akşamda golleri ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerinden çok hakem Atilla Karaoğlan’ın kararları konuşuldu. Hakemin kararlarında özellikle siyah beyazlılar için verilmeyen 2 penaltı dikkat çekti.

Hakem kararları maç sonu en çok konuşulan konu oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, verilmeyen penaltılara isyan ederken, hakem yorumcuları da Atilla Karaoğluan’ın kararlarının yanlış olduğunu vurguladı.

NİHAT KAHVECİ İSYAN ETTİ

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Kontraspor’da maçı yorumlayan Nihat Kahveci hakem kararlarına isyan etti. Kayserisporlu Attamah’ın ceza sahası içinde Immobile’yi düşürdüğü pozisyona penaltı verilmemesine tepki gösteren Kahveci, "Türk futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum" dedi. Kahveci, "O düşürmeye yağlı güreşte 2 puan veririm. Pozisyonla ilgili ne demek istediğim anlaşılıyor herhalde" şeklinde konuştu.

Atilla Karaoğlan'ın performansı için "şaka gibi" ifadesini kullanan Kahveci, "Hakemle ilgili konuşulacaksa bu maçtan sonra konuşacaksın. İkinci yarıdaki performansı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA NET PENALTI OLABİLİR Mİ?"

Kartal Kayra Yılmaz'ın aut atışı sırasında topa eliyle dokunduğu pozisyona değinen ünlü yorumcu, "Bundan daha net penaltı olabilir mi? Mesela buna VAR müdahale etmiyor mu? Bence Atilla Karaoğlan dönse ve görse de vermezdi" ifadelerini kullandı.