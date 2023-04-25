Nihat Kahveci'den Mert Hakan'a sert eleştiri: Kusura bakmasın...

Eski futbolcu Nihat Kahveci, 3-3 biten Fenerbahçe-İstanbulspor maçını değerlendirdi ve Mert Hakan'a eleştirilerde bulundu.

Nihat Kahveci'den Mert Hakan'a sert eleştiri: Kusura bakmasın...

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı NutSpor YouTube kanalında değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

''Seviye arttıkça senin defoların ortaya çıkar. Samet geldiğinden beri 'Ben Fenerbahçe stoperiyim' dedirtmedi, biz orada Kim-Min Jae izledik. Fenerbahçe taraftarının son 1 aydır izlediği her maçta saçlarındaki beyazlar artıyor.

Arda taraftardan özür dilemiş. Sen özür dileme kardeşim, sen mükemmelsin. Arda daha ne yapsın ya? Bizim 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nı takip edenler iyi hatırlar. Son dakikalar. İsviçre'yi yen, Çekya'yı yen, Hırvatistan maçı son Dakika gol, uzatmalar, penaltılar , yen. Almanya son dakika yenil. Bir yere kadar son dakikalar.

Rakibin de son dakikaları var. 9 dakikayı duyduğunda zaten bir stres başlıyor. Acabalar başlıyor. Seyirci sessiz ve tedirgin. Oyun iyi değil. Oyun gücü yok. Mert Hakan oyunda ama nasıl biliyor musun? Ayaklarıyla değil, ağzıyla. Kusura bakmasın Mert Hakan. Ağzıyla muhteşem oyunda. Seyirciyle, arkadaşlarıyla, rakiple konuşma... Her türlü konuşmada sahanın en iyisi ama ayakları oynamıyor. Bir oyuncu kulübede 3-4 tane sarı kart yer mi ya.''

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