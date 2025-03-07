Nihat Kahveci Mourinho’nun hatalarını tek tek sıraladı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin Rangers’a 3-1 mağlup olduğu maç sonrası değerlendirmeler yaptı. Kahveci, mağlubiyetin faturasının Mourinho’ya kesilmesi gerektiğinin altını çizerek Portekizli teknik adamın hatalarını tek tek sıraladı.

Nihat Kahveci’nin Kontraspor’da yaptığı değerlendirmelerden satır başları şöyle:

"Orta saha Konya ovası. 30 metre bomboş. PlayStation'da bu kadar kolay gol atamazsın. Adamlar tiki taka geldi goller attı. Diomande zidane'ın sol ayaklısı. Dessers bizim bütün büyük takımların radarına girmiştir. Cerny de ne topçuymuş. Koskoca Fenerbahçe, bir Fred yoktu diye yenildi denilmemeli.

Oğuz'un neden listeye yazılmadığı konuşulmalı. Acaba biz İskoçya'da risk almamız gereken bir ikinci yarı mı izliyoruz dedim bir ara. Sen 2-1'ken risk alıyorsun. Rakip sana sinyali de veriyor. Kime yazar bu? Ben kime yazacağını bu sonucun iyi biliyorum.

Hocam sen üstatsın. Bize ne güzel diyorsun ilk yarıyı oynuyoruz diyorsun 90 dakika olarak. Senin tecrübene bu olmadı hocam. Tribünden daha mı iyi yönetiyordun diyorum acaba? Erken riskler, ofansif hamleler bu ikinci yarıda olmamalıydı.

Riskler aldı ve riskin bedelini de ödedi. Süper Lig'e dönüyoruz herhalde. Yüzde 90-95 olasılıkla bu tur bitti gibi. Bana bunu söylettiren oyunun kötülüğü."