Nihat Kahveci, Mourinho’ya sordu: Niye geldin hocam?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Son anlarında saha içinde kavgaya sahne olan maçta 2-1 kazanan Galatasaray kupada yarı finale yükseldi. Maçın ardından Nihat Kahveci yorumlarda bulundu.

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe’nin kendi evinde Galatasaray’a 2 maçta da kaybetmesine ve ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı aldığı kötü sonuçlara dikkat çekerek Mourinho’ya “Niye geldin hocam?” şeklinde soru sordu.

Nihat Kahveci’nin maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

"Evleri mi değiştirdiler benim mi haberim yok. Fenerbahçe, Galatasaray'ın stadında kaybetmiyor. İçeriye geliyor, ligde kupada yeniliyor. İlk yarıdaki Galatasaray'ı alkışlamayan futboldan anlamıyor derim.

Bütün ibreler Fenerbahçe'ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor. Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam?

Fenerbahçe taraftarları gözünüzü seveyim bu soruyu sorun. Niye geldin? Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?

Aralarında ne oldu bilemem, Mourinho geliyor burnunu sıkıyor. Okan hoca da kendini yere atıyor. Bunu da mı gördük? Sahanın içinde de futbol var aslında, kısır bir derbi değil. Dünyaya fotoğrafımızı verdik. Güzel oldu.

Bizde bazı teknik direktörler aman kendi performansım konuşmasın diye mazeret uydurur. Bu hareket mazur görülebilir mi? Burnunu sıkmak nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu nedir? Bir insan bunu niye yapar? Maymun gibi zıplıyor dedin sana koskoca Fenerbahçe camiası sahip çıktı. Sen gidip niye burun sıkarsın?

Geldiğin günden beri bir söylemlerin var. Okan hoca bir başta sustu. Sonra o da girdi tartışmaya artık birebir. Mourinho başarısızlık bu hareketlerle örtülmez ağabey. Fenerbahçe derbilerinin bu ligde önemini anlamadın mı? Bu maç önemli.”