Nihat Kahveci Okan Buruk’a sordu: En iyi oynayan Günay, nasıl çevireceksin maçı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı kırmızılılar Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci kaleci Günay’ın performansına dikkat çekerek Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş bir soru sordu. Kahveci, “Maçın adamı Günay, nasıl çevireceksin maçı?” dedi.

Nihat Kahveci’nin maç sonrası yaptığı yorum şöyle:

“Okan Hoca'nın kafa karıştı ben sana söyleyeyim. Bugün dedi, "Günay'ı koydum derbiye Muslera konsantre olur." Günay bügun 5 tane net pozisyon çıkardı. Bütün diğer çıkardıklarını bir kenara bırakıyorum. Dakika 90'da direkten döndü Ibrahim Sadiq'in önüne düştü. Kaldı onu da kurtardı. İçerde oynuyorsun taraftar gelmiş bu soğuk havada senden reaksiyon, iyi maç başlangıcı bekliyor. Dakika 27'de üç tane net top çıkarıyor Günay. Maçın adamı Günay, nasıl çevireceksin maçı?”

'METEHAN'A HELAL OLSUN'

“Yeme sorunun var, yeme sorunu Cuesta ile çözmeye çalışıyorsun, olur mu ya! Metehan'a helal olsun, valla sağ bekte çok iyi oynadı. Cuesta'dan ne eksiği var ya? 8 milyon, 0 performans geldiğinden beri. Hangi maçını beğendik. Adı Metehanovic olsa daha mı kıymetli oluyor?”

YÖNETİM VE OKAN BURUK

“2 maçın toplamında 6 gol yedin, 16 tane pozisyon verdin, düşün ya! Bu kulübenin sebebi; yönetim ve Okan Hoca. Zamanında gelmeyen transferler, doğru yazılmayan oyuncular. Ben kulübeye bakınca ne dedim, bizim dönemimizdeki lise, yaşları o yani. Olmaz, adamlarda Smit giriyor oyuna.”