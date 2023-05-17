Nihat Kahveci: Omurgan sağlamsa ligin liderisin

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu olan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini TRT Spor'a değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları;

-Galatasaray formda olan İstanbulspor'a karşı nokta bir galibiyet aldı. Icardi'yi her maç sonu konuşuyoruz. Attığı gollerle puanları alıyor. İnanılmaz pay sahibi oluyor. Futbolda atanın da tutanın da iyi olacak.

-Senin omurgan da iyi olacak. Muslera, Nelsson, Torreira... Türkiye'nin en iyi omurgası Galatasaray'da. Icardi, panenkadan sonra işi epeyce ciddiye aldı. Omurgan sağlamsa ligde lidersin.

-Oliveira, ilk yarı neden çıktı bilmiyorum ama aldığım 10 nottan 8'i Oliveira'ydı. Galatasaray bugün en yakın takipçisine 8 puan fark attı. Şimdi rahat bir şekilde bekleyecek. 3 maçı kaldı. Galatasaray taraftarı için artık dakika geçmez. Trabzonspor maçında puan kaybetse Fenerbahçe artık kutlamalara başlar.

-Geçen sezonun simsiyah bir Galatasaray'dan bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Dursun başkandan Okan hocaya ve futbolcularına... Rekorlar kırarak ilerliyor. Deplasmanda oynadğın 15 maçta gol yemiyorsun.

-Sacha Boey yok, sorun değil Dubois var diyorsun. Fenerbahçe'de Szalai topu kesemiyor top rakibe gidiyor gol yiyorsun. Nelsson, çok kritik müdahale yaparak topu kesiyor gidip gol atıyorsun. Bunlar çok ince detaylar ama sene sonunda seni mutlu edecek detaylar.

-Fenerbahçe'ye 3 gol atan İstanbulspor, Galatasaray'a gol atamadı. Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Dubois hepsi dikkatliydi.