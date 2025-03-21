Nihat Kahveci rövanş öncesi tedirgin eden ayrıntıyı açıkladı

Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci övgüler yağdırdı. Özellikle Abdülkerim, Oğuz ve Kerem’in performansına dikkat çeken Kahveci, 2 farklı galibiyetle ciddi bir avantaj yakaladığımızın altını çizdi.

Ünlü yorumcu, defanstaki hataların kendisini tedirgin ettiğini belirterek takıma yeni dahil olan genç oyuncuların iyi oynamasalar bile önümüzdeki dönemde oynamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Maşallah Oğuz. Tren gibi gitti toplarda. Şimdi bir 90 dakikamız kaldı. A Ligi'nde babalarla oynayacağız. İşin ofansında rahatım ama işin defansında bazı hatalar var beni tedirgin ediyor.

Abdülkerim'in uzun pasları, oyun aklı. 6 top attı 5'i isabetli. Libero gibi Beckenbauer gibi oynadı. Abdülkerim'in ben böyle bir maçını hatırlamıyorum. Canavar gibiydi. Koçum benim!

Oğuz'un ortasında örneğin bazen sert kesersin top auta gider. Orta burada çok güzel. Kerem'in omuzla vurması, sihirbaz zaten. Senin de ayağına, omzuna sağlık Kerem'im derim. Bazı hataları olsa da maçta, böyle bir maçtan sonra 1 gol ve 1 asistle tamamlıyorsa başka ne diyeceksin?

Bugünün keyfini yaşayacağız. Bir 90 dakikaya daha 0-0 gibi başlayacağız. Biz gol yemeyelime oynamayacağız. Sakın deplasmanda 2 fark avantajımız var diye kapanalım demeyelim. Biz kapanamıyoruz. Kesin bir goller yiyoruz.

3-2 ile 3-1 çok farklı. O yüzden son dakikalarda o İsmail'in müdahalesi çok kritik. Deniz çok heyecanlıydı. Sakin olmalı biraz daha. Ben arıyorum Enes Ünal, Umut Nayir, Bertuğ'da arıyorum. Bugün de Deniz fırsatı iyi değerlendirdi mi desem diyemem.

Bu maçta beklediğini alamadın diye Deniz'i de unutma. Bertuğ'u unuttun, Deniz'i unutma. Montella bak tribünde ıstakozun oturuyor. Arda Güler. Baksana okyanusa, malzeme bol. Şu jenerasyonla da Karadağ maçı izlettirmeyin bize. Hele bir Dünya Kupası'na gitsek, istikrarı bir sağlasak, şu bireysel hataları bir bıraksak çok güzel olacak."