Nihat Kahveci, Semih’in nasıl oynaması gerektiğini anlattı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda özellikle Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Svensson’un oyunu büyük beğeni topladı.

Immobile’nin sakatlığı nedeniyle maça ilk 11’de forvet olarak çıkan Semih Kılıçsoy bu sezon tüm kulvarlardaki ilk golünü attı.

Siyah beyazlıların galibiyet aldığı maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Semih’in kritik eşiği aştığının altını çizdi. Genç golcüye tavsiyeler veren Kahveci, Semih’in nasıl oynaması gerektiğini anlattı.

Kontraspor’da konuşan Nihat Kahveci, maçla ilgili şunları söyledi:

"Gedson bizi işin ofansına çok alıştırdı. Şut atma, pozisyona girme, goller atma... Bugünkü mücadelesi, maçı 95'te alıp bitirmesi, köşeye driplingi ki o topu da kendi kaptı. İnanılmazdı."

"MAÇIN ADAMI SVENSSON'DU"

"Hocam ara sıra Svensson'u kes! Kasımpaşa maçında kestin, hayrına oldu. Kes Svensson'u Onur'u oynat! Svensson bana göre maçın adamı. Altıpastaki kritik müdahale, ilk yarıdaki müdahaleleri, gidip Muçi'ye kestiği toptaki bindirmesi... Gerçekten inanılmaz mücadele etti. İşin defansında, ofansında inanılmaz katkı sağladı. Svensson'u tebrik ediyorum, çok iyi oynadı.

Beşiktaş çok çok iyi mi oynadı? Enteresan bir şekilde Lyon maçının ilk yarısında da felaket oynamıştı. Bugün de felaket oynadı. İkinci yarı çok daha güzeldi."

SEMİH’İN NASIL OYNAMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI

"Anlıyorum üzerinde çok büyük baskı var Bu çocuk geçen sene 'Milli Takım'da neden oynamadı?' denilen bir çocuk. Geçen sene Beşiktaş'ın en kötü halinde çok kritik goller atmış. Bu sene topu ağlarla buluşturamamış, bunun stresini yaşıyor. Kenar oynuyor ama yine gol bekleniyor. Artık bugün attı. Bundan sonra aklı başında, daha az egoist, daha çok paylaşımcı, kim boştaysa onu görüp pas veren, oyunun içinde daha aktif bir Semih olmalı. Artık ilk adımı attın. En zor olan ilk adımdır, Semih Kılıçsoy şimdi, bugün o ilk adımı attı. Bebek atar ilk adımı, sonra yürür. Benim çocuklar hep öyle oldu.

Thelin'e teşekkür ediyorum! 3 tane gol atabilirdi bugün. Giovanni van Bronckhorst 'Canavar gibi defans yapmak' derken çok mücadele etmek anlamında diyor herhalde. Yoksa takım savunması iyi değildi Beşiktaş'ın. Rakibin gol beklentisi 2.17 ve bir tane de gol yedin.”

"İÇ SAHA AVANTAJIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR"

"Tel Aviv'e 4 atmak lazım. 3 puan almaktan ziyade 4 atmak lazım. Bir kere bizim iç saha avantajımızı elimizden aldılar. Zaten sen ilk baştan niye kurada bu takımı tutuyorsun. Sonuçta Ukrayna var, Rus takımları yok. Bu arada basketbol için de geçerli, bizim takımlar gidiyor deplasmanda oynuyor. Olmaz abi! Bu nasıl bir güç, bu nasıl bir kuvvet. Gittiği her yeri karıştıracak, niye dahil ediyorsun? Bu kadar olmaz ama ya! Sonra bize adaletten bahsetmesinler."