8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Nihat Kahveci'den yine Tayfur Bingöl'e sert sözler: İki ayda efsane olan futbolcu...

Nihat Kahveci'den yine Tayfur Bingöl'e sert sözler: İki ayda efsane olan futbolcu...

Yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ü bir kez daha konu etti ve mesaj gönderdi

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:25
Takip Et

Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü bir kez daha eleştirdi

Nihat Kahveci'den yine Tayfur Bingöl'e sert sözler: İki ayda efsane olan futbolcu...
+
Aa
-

Galatasaray-Beşiktaş maçının son dakikalarında topu kendisine vermeyen top toplayıcı çocuğu itmesiyle gündeme gelen Tayfur Bingöl'ü Nihat Kahveci TRT Spor'daki programda eleştirmişti.

Kahveci, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfur Bingöl ise sosyal medya hesabından İngiltere'deki bir maçta aynı şekilde yaşanan olayı örnek göstermiş,  "5 saniyenin önemi Kahveci" demişti.

Nihat Kahveci bunu da karşılıksız bırakmadı. TRT Spor'daki programda yine konuyu Tayfur Bingöl'e getirdi ve şöyle konuştu:

"Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya. Gözünü seveyim ya." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.