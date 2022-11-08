Nihat Kahveci'den yine Tayfur Bingöl'e sert sözler: İki ayda efsane olan futbolcu...

Galatasaray-Beşiktaş maçının son dakikalarında topu kendisine vermeyen top toplayıcı çocuğu itmesiyle gündeme gelen Tayfur Bingöl'ü Nihat Kahveci TRT Spor'daki programda eleştirmişti.

Kahveci, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfur Bingöl ise sosyal medya hesabından İngiltere'deki bir maçta aynı şekilde yaşanan olayı örnek göstermiş, "5 saniyenin önemi Kahveci" demişti.

Nihat Kahveci bunu da karşılıksız bırakmadı. TRT Spor'daki programda yine konuyu Tayfur Bingöl'e getirdi ve şöyle konuştu:

"Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya. Gözünü seveyim ya."