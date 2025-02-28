Nihat Kahveci’den Arda’ya uyarı: Burada vazgeçilmez oyuncu yok

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Nihat Kahveci’den Arda’ya uyarı: Burada vazgeçilmez oyuncu yok

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci’den Arda Güler’e uyarılar geldi. Kahveci, Real Madird’de vazgeçilmez oyuncu olmadığının altını çizdi.

Arda Güler'in Real Madrid'de az süre alması gündem olmaya devam ediyor. Milli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündemdeki yerini korurken dev kulüplerin adı geçiyor. Öte yandan Arda Güler’in Real Madrid’de kalmak istediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Futbolculuk kariyerinde İspanya’da başarı ile oynayan Nihat Kahveci Arda Güler’e flaş uyarılar yaptı. Real Madrid’de vazgeçilmez oyuncu olmadığının altını çizen Kahveci, gitme konusunda son kararın milli oyuncuda olduğunu söyledi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle...

"Arda Güler isyan etmeyecek. Tarihin en iyi takımındasın. Oynamak isteyeceksin, kendi kendine oynamak için her şeyi yapacaksın bunu söylem olarak hiç dışarıda söylememesi lazım çünkü böyle bir camia.

Burada vazgeçilmez oyuncu yok. Mbappe'yi yerden yere vurdular. Oradan toparladı Mbappe. Arda da hep hazır olacak, sırasını bekleyecek. Saha içinde oynarak İspanya'da kamuoyu oluşturup, Ancelotti'ye diyecekler ki 'Bu Arda'yı niye oynatmıyorsun.'

İş Arda'da. Gitmek de istiyorsa opsiyonu Bayern Münih, Arsenal, Liverpool, Manchester United... Buradan gidecekse gideceği takımlar da bunlar olacak.

Bunun kararı Arda'da olacak. Gidip kalitesini gösterip çok daha güçlü dönebilir. Gidip oralarda da oynamazsa Real Madrid defteri kapanabilir. Bu böyledir. Bu seviyeler bunu ister. Bu seviyelerde her maç şefin ilk tabağı gibidir. Hep iyi olacaksın.”

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