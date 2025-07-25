Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a: Kampta hep jakuzide miydiniz?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a: Kampta hep jakuzide miydiniz?

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildiği Avrupa Ligi eleme maçıyla ilgili çarpıcı yorumda bulundu.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak turu zora soktu.

Karşılaşma sonrası mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, "Beşiktaş camiası için 'Bundan daha kötüsü olmaz' lafı yok. Bugün bundan daha kötüsünü gördük. 4 yıldır kasım ayında havlu atan Beşiktaş takımı bu sene temmuz ayında atmak istiyor." ifadelerini kullandı.

besiktas-1.jpg

"HİÇ Mİ FİZİK ÇALIŞMADINIZ?"

Kahveci şöyle devam etti:

"Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor. Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla."

Son Haberler
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (25 Temmuz 2025)
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (25 Temmuz 2025)
Sessiz sedasız atamayla koltuğu kaptı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının raporunu yazmıştı
Sessiz sedasız atamayla koltuğu kaptı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının raporunu yazmıştı
Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!
Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!
Savaş çanları bu sefer Asya’da çalıyor! Füze sistemleri devreye girdi, savaş uçakları hazır bekliyor
Savaş çanları bu sefer Asya’da çalıyor! Füze sistemleri devreye girdi, savaş uçakları hazır bekliyor
Türkiye'nin en doğusundan göz alıcı günbatımı manzarası
Türkiye'nin en doğusundan göz alıcı günbatımı manzarası