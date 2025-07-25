Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a: Kampta hep jakuzide miydiniz?

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak turu zora soktu.

Karşılaşma sonrası mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, "Beşiktaş camiası için 'Bundan daha kötüsü olmaz' lafı yok. Bugün bundan daha kötüsünü gördük. 4 yıldır kasım ayında havlu atan Beşiktaş takımı bu sene temmuz ayında atmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"HİÇ Mİ FİZİK ÇALIŞMADINIZ?"

Kahveci şöyle devam etti:

"Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor. Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla."