Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye övgü, yabancı VAR hakemine tepki

Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek rakibi ile farkı 6’ya indirdi. Kontraspor’da karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Tadic’in oyuna etkisine dikkat çekerek, “5 dakikada maçı çözdü” dedi.

Kahveci, maçın yabancı VAR hakemine tepki göstererek, bir pozisyonda neden hakemin çağrılmadığını sordu.

Nihat Kahveci’nin maçla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Ülke şunu öğrensin: Bazen 'Çok iyi oynadılar' dediğimiz zaman, 'Rakibin durumu ne ki?" diyenler var. İşte, görün! Fenerbahçe, bugün 45 dakika gol atamadı. Galatasaray, Hatay'da puan kaybetti. Oynayacaksın, gerekeni yapacaksın, konsantre olacaksın. Aynı ikinci yarıdaki Fenerbahçe gibi. İlk yarıdaki Fenerbahçe, taraftarları mutlu etmemiştir."



"Koskoca Fenerbahçe, ligin son sırasındaki takıma ilk yarı sadece bir pozisyona girdi. İrfan'ın da merkezden bir tane şutu var. Başka bir şey yok, yok... Böyle olmaz!"



"5 DAKİKADA MAÇI ÇÖZDÜ"



"Tadic, Tadic, Tadic… Bazen yürüyor, bazen koşmuyor ama illa her şey koşmak değil. İnanılmaz bir üst akla sahip oyuncu. Bazı Fenerbahçeliler... Fenerbahçe'yi savunuyor gözüküp Tadic'e sallıyorlardı. Biz destek çıkıyorduk. 5 dakikada maçı çözdü."



"İşin şurasını biz de söylüyoruz değil mi? '85 milyon teknik direktör var'. Futbolu seven herkesin futbolla ilgili bir görüşü var. Hocam, sana saygısızlık yapanlara bu cevapları ver. Ne dedik gelirken? Kazanmadığı lig, yaşamadığı tecrübe yok. Başarısız dönemleri de var ama az. Buraya her türlü tecrübesini yansıtmasını bekledik. Bunu da deme hakkımız olsun. O kadar alınma!"



"YABANCI VAR NEDEN ÇAĞIRMADI"



"İlk yarıda bir pozisyon var. 14. dakikada Mert'in kafası. Onun öncesinde bir güreş müsabakası gördüm. Yabancı VAR o pozisyonu görmedi mi bilmiyorum. Futbolda sarılmak, çekmek, atmak... Öyle bir pozisyon var. VAR neden çağırmadı anlamadım."