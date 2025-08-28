Nihat Kahveci'den Galatasaray tahmini

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu kura çekimi gerçekleştirirken Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılılar dev rakiplerle eleşti.

Liverpool (İç saha), Manchester City (Deplasman), Eintracht Frankfurt (Deplasman), Atletico Madrid (İç saha), Bodo/Glimt (İç saha), Ajax (Deplasman), Monaco (Deplasman), Union SG (İç saha)

NİHAT KAHVECİ'DEN PUAN TAHMİNİ

Eşleşmenin ardından eski futbolcu Nihat Kahveci "Şampiyonlar Ligi’nde iç saha maçları çok önemlidir. Liverpool, Atletico Madrid, Bodo ve Union SG… Buradan 9 puan çıkarmalı, 9 olmalı! Hadi 9 olmadı, 7 puan kesin yaz! Şimdi geldik deplasmana: Manchester City, Frankfurt, Ajax, Monaco… Frankfurt ve Ajax’tan bir puan, Monaco’yu da yen abi! Minimum 12 puan yapar, ilk 24’e kalırsın" ifadelerini kullandı.

