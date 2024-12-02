Nihat Kahveci’den hakeme sert sözler: Gözlerinizi evde mi unuttunuz?

Nihat Kahveci, 2-2 sona eren Galatasaray-Eyüpspor maçını Kontraspor'da değerlendirdi. Nihat Kahveci hakem kararlarına tepki gösterdi.

Eyüpspor'un birçok eksiğe rağmen iyi bir performans sergilediğini söyleyen Nihat Kahveci, maç öncesi Arda Turan üzerinden algı oluşturulduğunu aktardı. Kahveci, puan kaybına rağmen Galatasaray'ın da kötü oynamadığını bildirdi.

Berke Özer'in performansına övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "110 dakikayı alıp saklayacağı bir maç oynadı. Torununun torunlarına gösterebileceği bir performans gösterdi" dedi.

Batshuayi'nin Icardi'nin yarattığı etkinliği yaratamadığını dile getiren Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Arjantinli forvetin eksikliğini hissettiğini bildirdi.

“GÖZLERİNİZİ EVDE Mİ UNUTTUNUZ?”

Son olarak hakem kararlarına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Hakem gözünü seveyim. Gözlerini evde mi unuttun? VAR'dakiler… Gözlerinizi evde mi unuttunuz? Yazık ya!" şeklinde konuştu.

Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Nihat Kahveci, "Davinson'da ne dokunulmazlık var ya! Elit bir stoper ama ilk yarıda Thiam'a yaptığı müdahale ne ya! Yakıştıramadım, net kırmızı. Sen bilerek ayağını rakibe doğru açamazsın. Bu kötü niyettir, centilmenlik dışıdır. İkinci yarıda sarı kartı varken Thiam'ın ayağına bastı, ikinci sarı karttan orada da atılması lazımdı. Yapmayın hocam!" ifadelerini kullandı.