Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'na Nihat Kahveci'den eleştiri geldi.

Benfica'nın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini korurken Nihat Kahveci oyuncunun tutumunu eleştirdi.

Kahveci "Ben Fenerbahçe'ye de dönsem, Galatasaray'a da dönsem Beşiktaşlı taraftarlardan her türlü tepkiyi görürdüm. O yüzden şu an Galatasaraylı taraftarların Kerem'e tepkisine, belaltı, küfür olmadığı sürece ben hiçbir şey demem. Sen çıkıp her gün Galatasaray'dan bahsediyorsun, 'Ben bu camianın evladıyım, Fatih Terim'den aidiyet öğrendim' diyorsun, Fenerli oyuncularla münakaşan varken Fenerbahçe'ye gidiyorsan, Galatasaraylı taraftarlardan seni eleştirenlere hiçbir şey diyemezsin!" ifadelerini kullandı.

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