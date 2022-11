Fenerbahçeli Serdar Aziz'in eli Tanrı'nın eli mi penaltı verilmiyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GüREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Zaten balık hafızalı da olduğumuzdan bir kaç güne unutup gidiyoruz.

Birin ak dediğine diğerinin kara demesi olağan işler bizim için.

Hangi takımı tutuyorsak ona göre değerlendirme yapıyoruz.

Süper Lig'de geride kalan haftaya bir bakalım şöyle:

Haftanın maçı Galatasaray-Beşiktaş derbisiydi. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Kutluyoruz. Ama maçın son dakikalarında olan olayı unutmuyoruz. Yine buna taraftar gözüyle baktık ya; "Pes" diyoruz. Maç bitmek üzere. 1-0 mağlup olan Beşiktaş taç kazanmış. Tayfur tacı atmak için kenara gidiyor, Galatasaray alt yapısından gelen 14-15 yaşlarında bir çocuk top ayağında Tayfur'a bakıyor. Tayfur "Atsana" diyor, "Gel de al" karşılığını veriyor. Tayfur da çocuğu itip topu alıyor. Sonra kıyamet kopuyor. Vay efendim Tayfur bunu nasıl yaparmış. En enteresanı eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci. Televizyonda Tayfur'a demediğini bırakmıyor. Saçından giriyor, çocuğu itmesinden çıkıyor! Nihat Kahveci yıllarca futbol oynamış bir arkadaş. O dakikalarda mağlup durumdaki bir futbolcunun durumunu bilmiyor mu? Bilmez mi? Peki neden o zaman o çocuğa, o çocuğu yetiştirenlere, o çocuğu oraya koyanlara bir şey demiyor da Tayfur'a verip veriştiriyor. Reklam işte, sözlerinin hemen büyük gazetelerin internet sitelerine büyük boy fotoğrafıyla koyulacağını biliyor! Gerçi cevabını sıcağı sıcağına Tayfur'dan aldı ama... Yine de biz koyalım şuraya; ayıp oluyor!

Haftanın önemli maçlarından biri de Kadıköy'deydi, Fenerbahçe Sivasspor'u 10 kişi kalmasına rağmen yendi. Bravo. Bu maça da hakem kararlarını damgasını vurdu. Bir Sivasspor atağında ceza alanında kafa topuna çıkan Serdar Aziz, kafasıyla elini de kullandı. Hakem bekledi, VAR'daki Özgüç Türkalp "Devam" deyince penaltı gitti. Bana göre penaltıydı, çünkü bu tip çok pozisyon gördüm ben. Penaltı çıktı hep. Maçtan sonra eski hakemlerin yorumlarına baktım. Erman Toroğlu "Ne yapsın çocuk elini" dedi, Serdar Aziz'in elinin havada olması normalmiş yani. Deniz Çoban ise bir örnekle tam tersini iddia etti Fanatik'te, penaltı dedi. Peki Erman hoca neden öyle söyledi? Aklıma 1986 Dünya Kupası'nda Arjantinli Maradona'dın İngiltere'ye eliyle attığı gol geldi. "Tanrı'nın eli"ydi bu Maradona'ya göre. Kitap da oldu sonra. Serdar Aziz'inki de Tanrı'nın eli demek ki; onun için diyor herhalde Erman hoca "Ne yapsın çocuk" diye.

Güzel maçlar oldu bu hafta ligde, gol düelloları yaşandı. Hatayspor-Başakşehir maçı mesela, gol yağmuru vardı. Antalyaspor-Karagümrük karşılaşması da öyle. Trabzonspor-Konyaspor maçı da kıran kırana geçti. Önce haftanın sonuçlarına bakalım:

Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1

Giresunspor-İstanbulspor: 3-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-2

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 4-2

Trabzonspor-Konyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

Hatayspor-Başakşehir: 3-3

Fenerbahçe zirvede arayı açıyor. Takipçileri peşinde, kopmak istemiyor. Alt sıralarda da müthiş bir yarış yaşanıyor.

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Toplama takımla girdi Galatasaray sezona. Tamam, alınanların her biri birer yıldızdı ama yolda karşılaşsalar birbirlerini tanımazlardı. Okan Buruk buna rağmen eleştiri oklarına hedef oldu. Koltuğu bile tartışılmaya başlandı. Oysa daha erkendi, beklemek gerekti. Bunun doğruluğu da Beşiktaş derbisinde kanıtlandı. Okan Buruk'un takımı ezeli rakibini yenerken büyük bir farkı da kaçırdı. Demek ki neymiş, erken konuşmamak gerekirmiş. Galatasaray daha iyi olacak belli ki, az kaldı sıkın dişinizi.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ICARDI (GALATASARAY)

Adam tepeden tırnağa golcü. Bunu zaten dünya biliyordu da, bizim buralar farklı işte, kendisini tekrar göstermesi gerekti. Bunu da Beşiktaş maçında yaptı, bir santrforun nasıl oynaması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Attığı ilk gol müthişti, ikincisi ise tam bir golcü işi. Bu sezona damgasını vuracak demek ki, tekrar ligimize hoş geldin Icardi.



HAFTANIN KARMASI:

SEHIC (KONYASPOR)

SERDAR AZİZ (FENERBAHÇE), APPİNDANGOYE (SİVASSPOR), VEYSEL SARI (ANTALYASPOR)

GİRAY VURAL (ANTALYASPOR), KEMEN (KAYSERİSPOR), BAKASETAS (TRABZONSPOR), EMRE KILINÇ (ANKARAGÜCÜ), DIOUF (KONYASPOR)

ICARDİ (GALATASARAY), UMUT NAYİR (ÜMRANİYESPOR)

ALKIŞI ALANLAR:

ÇAĞDAŞ ATAN

Genç, dinamik, enerjik. Herkül sanki, nasıl da atletik. Futbolcularına örnek olacak nitelikte, çok çalışmak gerekir öyle ise. Sezon başında anlaştığında Kayserispor'la dudak büken çoktu. Transfer yasağı var ya Kayserispor'un, gider dan dun. İlk 5 haftada istediği sonuçları alamayınca ateşin altına daha çok attılar odun. Ama sonra bir çıkışa geçti, öyle böyle değil. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin derler ama bu futbolla ve aldığı sonuçlarda büzdü, son haftada da deplasmanda Gaziantep'i üzdü. Puan cetveline bir bakın isterseniz şimdi nerede, bir alkış yollayın öyle ise herküle.

CEZA TAHTASI

BEINSPORS'TA KAFA MI YOK!

Bütün görüntüler elinde. Her maç oynanıyor senin gözünün önünde. Kulüplerin kapıları da ardına kadar açık, öyle ise nedir bu rezalet her hafta her hafta ayıp oluyor artık. Maçlardan önce takım kadrolarını veriyorlar ya, futbolcuların kafa resimleriyle. Enteresandır haftalar geçti aradan bazı futbolcuların kafaları hala yok. Yerlerine hayalet! Karartılmış bir kafa. Örneğin son hafta. Umut Nayir'in kafası yok. Yerine siyah bir leke. Nasıl olmaz Beinsports'ta bu kafa, yazık oluyor onca yatırıma.

ESKİ FUTBOLCULAR VE HAKEMLER

Hepsi değil, bir kısmından bahsedeceğim. Herkes üstüne alınmasın sonra üzüleceğim. Eski futbolcular ve eski hakemlerin bir kısmı televizyonlarda yorumculuk yapıyor. Ama maç yorumundan çıkıp, sivri laflar etmeye, futbolculara veya hakemlere demedik laf bırakmıyor. Amaç bu yolla ertesi gün gazetelerin internet sitelerine haber olmak, şöhrete şöhret katıp hava atmak. Kırıcı oluyorlar artık. Örneğin en son Nihat Kahveci-Tayfur Bingöl olayı. Nihat Kahveci eleştirdi, Tayfur Bingöl cevap verdi. Olur mu? Nasıl cevap verir. Bu kez bir daha yüklendi. Bir de kendisini o futbolcu kardeşinin yerine koysa ne kaybeder ki? Örneğin Feyyaz Uçar'ı Tugay Kerimoğlu'nu alkışlıyorum. Futbolu konuşuyorlar, saha dışına taşmıyorlar. Ama bazıları var ki çok uçup, bir türlü yere konmuyorlar. "Şu dağları ben yarattım" havası, sanırsın eskiden her biri birer dünya yıldızıydı.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.