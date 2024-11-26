Nihat Kahveci’ye göre van Bronckhorst'un yerine kim gelecek? Dönüş kesin ama ne zaman bilmiyorum

Beşiktaş’ın Göztepe’ye 4-2 mağlup olması sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın arkasında dursa da taraftarlar sosyal medyada oynanan oyundan ve alınan kötü sonuçlardan van Bronckhorst'u sorumlu tutuyor.

Siyah beyazlıların eski futbolcularından Nihat Kahveci takımın son durumunu değerlendirdi. Haber Global ekranlarında konuşan Kahveci, daha önce Beşiktaş’ta Teknik Direktör olarak şampiyonluk yaşayan ve Türkiye Kupası’nı kazanan Sergen Yalçın’ın adının yeniden geçmesine dikkat çekti. Kahveci, “Dönüş kesin ama ne zaman bilmiyorum” dedi.

Nihat Kahveci’nin konuyla ilgili yaptığı yorum şöyle:

"Şöyle genel bir gördüğüm sosyal medyadan da takip ettim... Bir isim çok konuşuluyor, Sergen Yaçın.

Böyle bir beklenti var. O gelirse, 'Gitsin' diyecek de bence çok kişi var. Sergen Yalçın şimdi başka bir yola çıktı, yorum yapıyor. 'Bu sene takım çalıştırmayı düşünmüyorum.' dedi.

İstediğini diyebilir... Beşiktaş ciddi bir şekilde Sergen Yalçın'a gelirse... Bence Sergen Yalçın, Beşiktaş'a zaten dönecektir. O kredisi var.

O dönüş ne zaman olur bilmiyorum. İstenilen bir isim, istenilen bir teknik direktör. Bunu da hak etti.

Bu kadrodan daha alternatifsiz bir kadroyla, kötü bir başlangıç yapıp sonunda şampiyon oldu. 13 kişiyle takım yönetti.

Dönüş kesin ama ne zaman bilmiyorum."