Nihat Zeybekci'nin sözleri tepki topladı: 'Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı'

Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Zeybekci'nin sözleri tepki topladı: 'Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin emeklilerin mali durumlarına ilişkin yaptığı açıklamalar, oldukça tepki çekti Zeybekci, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" şeklinde konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "EYT üzerinden emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk" diyen Zeybekci, "EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir" ifadelerini kullandı. Zeybekçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef emeklilik sistemimizi çok dar bir koridora soktuk. 16 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu bir siyasi mesele değil bu bir memleket meselesidir. Siyaset yaparken ülke kaygısıyla gelecek kaygısıyla hareket edilmesi gerekiyor. Zamanında benim EYT ile görüşlerim negatifti. Ama diğer taraftan mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek EYT ile ilgili olmaması gerekenler yapıldı. EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir. Bunun için bunlardan uzak durmak lazım, popülizmden uzak durmamız lazım.

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Beklentiler sonsuz, kaynaklar sınırlıdır. Dünyadaki ekonomik trende bakarsanız Türkiye olarak doğru yoldayız. Parasal tedbirleri destekliyoruz. Enflasyonlar mücadele programı halinde bütün olarak düşünürsek talepleri yok etmek mümkün değildir. Ama parasal tedbirlerle talebin artarak gelmesi vardır. Türkiye'de tarım ve gıdada desteklerle başlamamız lazım. Emekliler deyince yanlış olur. Dar gelirli ve asgari ücretliye, esnafa, çiftçiye bakmak lazım. Parayı artırarak refahı artıramazsınız. Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı artırmak. Bu da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşir."

Zeybekçi, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz." dedi.

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