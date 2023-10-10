Nijer'de istenmeyen Fransız askerler ülkeyi terk etmeye başladı

Nijer'de konuşlu Fransız askerleri, askeri hükümetin talebiyle ülkeden ayrılmaya başladı.

Nijer'de istenmeyen Fransız askerler ülkeyi terk etmeye başladı

Askeri hükümetten yapılan açıklamada, ülkede konuşlu Fransız askerlerinden ilk grubun bugün itibarıyla Nijer güvelik güçlerinin nezaretinde ayrılmaya başladığı kaydedildi.

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1400 Fransız askerinden ilk etapta 400'ünün ülkeden ayrılması bekleniyor.

Nijer'de, 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Bu talebin akabinde Fransa, askerlerini yıl sonuna kadar çekeceğini açıklamıştı.

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