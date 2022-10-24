﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Tillaberi bölgesine bağlı Banibangou kentinde kimliği belirlenemeyen silahlı grup araçlarla kent sakinlerine ateş açtı.

Saldırıda, 12 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında, Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği başsağlığı mesajı yayımladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. (AA)