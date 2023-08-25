Nijer’den Fransız Büyükelçiye 48 saat süre

Nijer’de ordunun yönetime el koymasının ardından yaşanan siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı.

KAYNAK: İHA
Nijer’den Fransız Büyükelçiye 48 saat süre

İHA'nın haberine göre; Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

Fransa’nın Eylemleri Nijer’in Çıkarlarına Karşı

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransız hükümetinin Nijer’in çıkarlarına karşı eylemleri nedeniyle Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Fransa’nın hangi eylemlerinin Nijer’in çıkarlarına karşı olduğu ise belirtilmedi.

Nijer’de Darbe ve ECOWAS’ın Ültimatomu

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz’da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı’nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani ise kendisini yeni lider ilan etmişti. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise 30 Temmuz’da Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer’in devrik lideri Muhammed Bazoum’un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

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