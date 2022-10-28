Nijerli Lalla'ya hayat veren kalp operasyonu

Nijerli Lalla Inaızah Hamıdıne Aboubacar’ın, el ve ayak parmaklarında doğuştan sorunlar vardı. 8 yaşında ülkesinde tedaviye başlandı. Geçireceği ortopedik ameliyatlar öncesinde yapılan taramalarda ise edinilen bilgiye göre kalbinde delik ve akciğer toplardamarında bozukluk olduğu tespit edildi. Nijerli Lalla’nın kalbindeki rahatsızlığın giderilmeden ortopedik ameliyatlarını yapılamayacağı öğrenilince aile tedavi için araştırmalara başladı. İnternet üzerinden doktorları araştıran aile, yapılan çalışmaları da araştırdı.

Tedavi için Türkiye'yi tercih edildi. İstanbul'daki hastaneyle irtibata geçildi. Türk doktorların tahlilleri incelemesinin ardından hastanın ameliyatının Türkiye'de gerçekleştirilebileceği bilgisi aileye iletildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelen aile, kızlarının ameliyatı için Prof. Murat Başaran, Prof. Arda Özyüksel ve Uzm. Dr. Baran Şimşek'ten oluşan kalp cerrahisi ekibiyle buluştu.

Ameliyat başarılı geçti. Küçük kızın kalbindeki delik kapatılırken toplar damarındaki bozukluk giderildi, aile de rahat bir nefes aldı. Ameliyat sonrası takip sürecinin de sorunsuz ilerlemesiyle Lalla taburcu oldu.

İHA