18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nijerya'dan Trabzon’a gelin geldi. Beyaz gelinlik çok da yakıştı

Nijerya'dan Trabzon’a gelin geldi. Beyaz gelinlik çok da yakıştı

Nijer’e çalışmak için giden Hüseyin Yakupçebi, Öğretmen Rukiya Hassane Hamani ile tanışarak Trabzon’da evlendi. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:22
Takip Et

Nijerli öğretmen Rukiya Hassane Trabzon'a gelin geldi

Nijerya'dan Trabzon’a gelin geldi. Beyaz gelinlik çok da yakıştı
+
Aa
-

Trabzon’dan çalışmak için Nijer’e giden Hüseyin Yakupçebi, Öğretmen Rukiya Hassane Hamani ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, Trabzon’da horon ve kolbastı eşliğinde dünyaevine girdi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Makine Operatörü Hüseyin Yakupçebi (34), çalışmak için Nijer’e gitti. Öğretmen Rukiya Hassane Hamani (26) ile tanışan Yakupçebi, bir süre sonra genç kızla evlenmeye karar verdi. Nijerli genç kız ve ailesi, düğün için Trabzon’un Araklı ilçesine geldi. Çift, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından kıyılan nikahın ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde Nijerli gelin ve ailesi kolbastı ve horon oynarken, davetliler düğünde çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ghost
18.11.2022 11:36
ömür boyu mutluluklar diliyorum  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.